Vali Toraman Şaphane’de incelemelerde bulundu

Kütahya Valisi Ömer Toraman, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Şaphane ilçesini ziyaret etti.

Vali Dr. Ömer Toraman, Gediz Kaymakamı ve Şaphane Kaymakam Vekili Muhammet Önder, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Şaphane Jandarma Komutanı Kadir Şahin, Şaphane Emniyet Müdürü Mesut Yılmaz ile diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Vali Ömer Toraman ilk olarak Şaphane Belediyesini ziyaret etti. Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan’ı makamında ziyaret eden Vali Toraman, çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra KYK öğrenci yurdunda incelemelerde bulunan Vali Toraman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret’ten bilgiler aldı. Pazar yerini de ziyaret eden Vali Ömer Toraman, Pazar esnafı ve vatandaşla da görüşüp istek ve arzularını dinledi.