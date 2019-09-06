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Vali Toraman, Pazarlar’da muhtarlarla toplantı yaptı

Kütahya Valisi Dr.

06 Eylül 2019 Cuma 10:06
Vali Toraman, Pazarlar’da muhtarlarla toplantı yaptı

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla "İstişare Toplantısı"nda bir araya geldi.


Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında yapılan toplantılara; Pazarlar Kaymakam Vekili Türker Çağatay Halim, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, ilgili daire müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.


Toplantıdaki amacın mahalle ve köy muhtarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulunmak olduğunu belirten Vali Dr. Ömer Toraman, " 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde seçilen bütün muhtarlarımızı tebrik ediyorum" dedi.


Vali Toraman’ın konuşmasının ardından muhtarlar söz alarak sorun ve taleplerini dile getirdiler. Muhtarlara tek tek söz veren Vali Dr. Ömer Toraman, sorunların gecikmeden çözümünü istedi; ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.


Vali Dr. Ömer Toraman, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci’ye makamlarında ziyaret edip çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aldı.


Vali Toraman, İnşaatı devam eden Pazarlar İlçe Emniyet binasında, Pazarlar Meslek Yüksekokulunda ve Pazarlar belediyesi tarafından açılan Yüksek Öğrenim öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:06
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