  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi

Tarihte Bugün: 22 Mayıs | Nene Hatun'un ölüm yıl dönümü!

Enflasyonda hedef yüzde 5
için kalan
Aktüel

Vali Su, Hamit Tuna’nın acısını paylaştı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, annesi Cennet Tuna’yı kaybeden Toroslar Belediyesi Eski Başkanı Hamit Tuna’ya taziye ziyaretinde bulunarak, acısını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:52:34 -
Vali Su, Hamit Tuna’nın acısını paylaştı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, annesi Cennet Tuna’yı kaybeden Toroslar Belediyesi Eski Başkanı Hamit Tuna’ya taziye ziyaretinde bulunarak, acısını paylaştı.


Taziye için Tuna ailesinin Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesindeki evine giden Vali Su’ya, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ile İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar da eşlik etti.


Vali Su, başsağlığı dileklerini sunduğu Tuna ailesi bireyleri ile de bir süre görüştü. Ziyarette Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı