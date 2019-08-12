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Vali Su, güvenlik güçleri ile bayramlaştı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, bayramlaşma programı çerçevesinde Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Polisevi Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:15
Vali Su, güvenlik güçleri ile bayramlaştı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, bayramlaşma programı çerçevesinde Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Polisevi Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, güvenlik güçleriyle bayramlaştı.


Vali Su’ya ziyaretleri sırasında Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İsmail Gökçek ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek de eşlik etti.


Ziyaretlerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ile başlayan Su, tören mangasını selamlayarak, askeri personel, er ve erbaşlarla bayramlaştı. Ziyarette bir konuşma yapan Vali Su, güvenlik güçlerinin vatanının her yerinde güvenlik ve huzuru sağlamak için yoğun bir gayret sarf ettiğini belirterek, onlar sayesinde vatandaşların ülkede ve Mersin’de Kurban Bayramını huzur ve güven içerisinde kutladığını söyledi. Mersin ve Mersinliler adına tüm güvenlik güçlerine teşekkür edenSu, yürüttükleri çalışmalarda başarılar dileyerek, bayramlarını kutladı.


Daha sonra İl Jandarma Komutanlığına, ardından da Polisevi Şube Müdürlüğü’ne geçen Su,


bir araya geldiği personele hitaben birer selamlama konuşması gerçekleştirerek, bayramlarını kutladı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:15
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