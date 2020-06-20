  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vali Su: “Babalarımız, en büyük yol göstericilerimizdir”

Mersin Valisi Ali İhsan Su, babaların, çocuklarının en büyük yol göstericisi olduklarını, haklarının maddi bir değerle asla ödenemeyeceğini belirterek, tüm babaların Babalar Gününü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:07:59 -
Vali Su: “Babalarımız, en büyük yol göstericilerimizdir”

Mersin Valisi Ali İhsan Su, babaların, çocuklarının en büyük yol göstericisi olduklarını, haklarının maddi bir değerle asla ödenemeyeceğini belirterek, tüm babaların Babalar Gününü kutladı.


Vali Su, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, babaların, özveri ve güven kavramlarıyla abideleştiğini vurgulayan Su, “Bizleri hayata en iyi şekilde hazırlamak için her türlü çaba ve fedakarlığı gösteren, yaşamımızın her anında en büyük yol göstericimiz, en güçlü destek kaynağımız olan babalarımızın Babalar Gününü en içten duygularımla kutluyorum. Koca bir çınar gibi daima yanımızda durarak varlıklarıyla bizlere güç veren, herhangi bir maddi değerle ölçülemeyecek haklarını asla ödeyemeyeceğimiz; özveri ve güven kavramlarının şahıslarında abideleştiği tüm babalarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı