  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TBMM TV Taner Akkuş’a plaket verdi

Ali Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması

Kadınlar adetliyken (hayız halinde) arefe günü ihlas suresini okuyabilir mi?

Camiler ne zaman ibadete açılıyor, süreçte nelere dikkat edilecek?

YHT seferleri ne zaman başlıyor? Yüksek Hızlı Tren yolculuk bileti nasıl alınır?
için kalan
Aktüel

Vali Sezer’in Ramazan Bayramı mesajı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:16:34 -
Vali Sezer’in Ramazan Bayramı mesajı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Vali Sezer mesajında, "Mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, bir Ramazan Bayramına daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyoruz ki bayramlar, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma günleridir. Bu bayram ne yazık ki, sevdiklerimizle hasret, sevgi ve muhabbetle bir araya gelip kucaklaşamayacağız. Fiziki mesafe olarak her ne kadar bu bayramda yüz yüze görüşemesek de, bir sıcak tebessümümüz ile içlerini ısıtabileceğimiz, dualarına her zaman muhtaç olduğumuz anne ve babalarımız ile aile büyüklerimizi, akraba, dost ve sevdiklerimizi telefon ile arayarak onların yanında olduğumuzu; sevinç ve kederlerini, varsa sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bayram kutlamalarını ziyarete giderek yapmayalım. Evlerimizde kalıp alınan kurallara riayet edelim ki, gelecek bayramları hep birlikte coşku içinde kutlayabilelim. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte daha nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar geçirmenizi dilerim" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı