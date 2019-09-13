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Vali Seymenoğlu: “Isparta bir tarım kenti ama gelecek turizmde”

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ITSO) Vali Ömer Seymenoğlu, kamukurum ve kuruluşu temsilcileri ile sektör temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda ihracat masaya yatırıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 15:23
Vali Seymenoğlu: “Isparta bir tarım kenti ama gelecek turizmde”

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ITSO) Vali Ömer Seymenoğlu, kamukurum ve kuruluşu temsilcileri ile sektör temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda ihracat masaya yatırıldı. Toplantıda sorunların çözümü konusunda görüşler ortaya koyulurken, Isparta’nın bir tarım kenti olduğuna dikkat çeken Vali Seymenoğlu, geleceğin ise turizmde olduğuna vurgu yaptı.


Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, ITSO Başkanı Mustafa Tutar, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, sektör temsilcileri ve ilgili kamu kurumu müdürleri ile birlikte Isparta Ticaret ve Sanayi Odasında ihracatçıların yaşadıkları sorunlar, talep ve önerileri ile çözüm yollarının ele alındığı geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Isparta’da ihracat rakamlarının 2017 yılında 265 milyon 500 bin dolar, 2018 yılında 280 milyon 578 bin dolar, 2019 yılının 8 aylık toplam ihracatının ise yaklaşık 250 milyon dolar gerçekleştiğini söyleyerek, en çok ihracatın madencilik sektöründe olduğunu söyledi.



Seymenoğlu: “Yeni yeni iş yerlerine ihtiyacımız var”


Vali Seymenoğlu ise istihdam konusunda bu yılbaşında belirlenen hedefi yakaladıklarını belirterek, istihdamın temel kaynağının yeni işyeri açmak olduğunu belirtti. Seymenoğlu, “Yeni yeni iş yerlerine ihtiyacımız var. Yeni iş yeri açamıyorsak mevcut açılmış olan iş yerlerinin kapasitelerini yükseltmemiz gerekiyor” ifadelerinde bulundu.


Toplantının amacının ihracatta sektörel bazda yaşanan sorunları tespit etmek olduğunu belirten ve hedeflerinin il genelinde tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla bir araya gelip üretimi dış piyasaya ulaştırmak olduğunu aktaran Vali Seymenoğlu, “Bu toplantı fikri; geçtiğimiz haftalarda yapılan Deregümü Domates Festivali’nde ihracatçı girişimcilerin yaşadığı sorunlardan bahsetmeleri üzerinde oluştu. Bir araya gelelim nerelerde sıkıntı yaşıyorsak ihracat özelinde onları konuşalım onları çözelim istedik” dedi.



“Her türlü ürünü Isparta toprağında üretmemiz mümkün”


Isparta’nın bir tarım şehri olduğunu ve özellikle elma konusunda ihracatının artması durumunda ihracat rakamlarının daha da yükseleceğini söyleyen Seymenoğlu, “Sanayi çok önemli ama Isparta tarım şehri, rakamlarda tarım ikinci sırada tarımı biraz daha iyi çalışabildiğimiz takdirde özellikle pazarlama alanında daha aktif rol oynayabilirsek emin olun ki bu rakamlar daha yukarılara çıkacaktır. Tarımsal ürünler anlamında toprağımız bereketli, sulama imkanı da var. Ekim ayında Atabey ilçemizde damla sulama alnında büyük bir projeye başlanıyor. Bu şekilde sulamayı da teknik ve bilimsel yaptığımı takdirde her türlü ürünü Isparta toprağında üretmemiz mümkün. Isparta’da geleceğe yönelik yatırım yapılabilecek alanların başında turizmin geliyor” şeklinde konuştu.


Toplantıda ardından Isparta’da ihracat yapan firma ve sektör temsilcileri, yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek talep ve önerilerini Vali Seymenoğlu ve diğer ilgililer ile paylaşarak çözümü konusunda destek istediler.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:23
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