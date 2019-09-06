0553 313 94 23

Vali Ömer Toraman: ’’Taleplerin takipçisi olun’’

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Şaphane ilçelerinde merkez ve ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

06 Eylül 2019 Cuma 09:12
Vali Ömer Toraman: ’’Taleplerin takipçisi olun’’

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Şaphane ilçelerinde merkez ve ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.


Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında yapılan toplantıya Gediz Kaymakamı ve Şaphane Kaymakam Vekili Muhammet Önder, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, ilgili daire müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.


Toplantıdaki amacın mahalle ve köy muhtarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulunmak olduğunu belirten Vali Ömer Toraman, iş birliği vurgusu yaptı. Seçmenleriyle bir arada yaşayan muhtarların herhangi bir eksikliği ya da sorunu da bizzat yerinde yaşayıp gördüğünü kaydeden Vali Ömer Toraman, vatandaşın istek ve arzularını ilgili kamu kurumlarına iletilip takibinin yapılması ve çözümde iş birliğine gidilmesi gerektiğine dikkat çekti. Vali Toraman’ın konuşmasının ardından muhtarlar söz alarak sorun ve taleplerini dile getirdiler.


Muhtarlara tek tek söz veren Vali Ömer Toraman, sorunların gecikmeden çözümünü istedi ve ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dev projedeki ticari alanlar sahiplerini bekliyor
    1. Dev projedeki ticari alanlar..
    2. Sivas’ta araç sayısı artıyor
    3. Avustralya'da Tamil ailenin sınır dışı..
    4. Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist..
    5. Adana’da okul önlerinde tek dal sigara..
    6. (Özel) Kadın girişimci ’Yapamazsın’..
    7. Çin'de heyelan: 9 ölü
    8. Kilis Belediyesinden hizmet atacağı..
    9. Topçu: Devletin kararlılığı anaları..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik..
    11. AK Parti harekete geçti! İhraç kararı..
    12. Van’da 15 bin paket kaçak sigara ele..
    13. DidimZiraat Odası meclisinde..
    14. Torbacı polisi görünce, uyuşturucuyu..
    15. Didim Belediye Meclis toplantısı..
    16. Büyükçekmece yeni eğitim dönemine iki..
    17. Aleyna Korkut, Türkiye Şampiyonu oldu
    18. ABD Açık'ta finalin adı:..
    19. Cavit Dağdaş kimdir? Cavit Dağdaş Ali..
    20. Haymeana Anaokulu’da Uyum Programı..
    21. Yüksekova’ya dev yatırım
    22. Topkapı Sarayı, Milli Saraylar İdaresi..
    23. Dolar/TL 5,6930 seviyesinden işlem..
    24. Manavgat’ta 20 bin litre şişelenmiş..
    25. Sakarya’da otomobil ağaca çarptı: 3’ü..
    26. Erzincan ve Bayburt göç alırken..
    27. Cinayet zanlısı, maktulün mezarı..
    28. Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip..
    29. Konya'da vahşet! Kocasını keserle..
    30. Vali Memiş; ‘’Takdirlik bir iş’’
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan!
    Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya rest! 'Oldu oldu olmadı kapıları açarız'
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya rest! 'Oldu oldu olmadı kapıları açarız'