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Aktüel

Vali Makas’tan şehit ailelerine ziyaret

Erzincan Valisi Mehmet Makas, şehit babalarının Babalar Gününü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 09:12:24 -
Vali Makas’tan şehit ailelerine ziyaret

Erzincan Valisi Mehmet Makas, şehit babalarının Babalar Gününü kutladı.


Erzincan Valisi Mehmet Makas, Şehit Uzman Çavuş Fırat Kılıç, Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir, Şehit Er Fatih Çaybaşı ve Şehit Er Akın Taş’ın babalarını evlerinde ziyaret ederek, Babalar Gününü kutladı. Ziyaretlerinde şehit aileleriyle yakından ilgilenerek, istek ve taleplerini dinleyen Erzincan Valisi Mehmet Makas ve beraberindeki heyet tüm şehitlerimiz için dua ettiler.

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