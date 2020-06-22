  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 09:05:55 -
Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan-Kemah karayolu üzerindeki Alp Jandarma Karakol Komutanlığı ile Dumanlı ve Cebesoy uygulama noktalarını ziyaret ederek, güvenlik, trafik ve önleyici hizmetlerde görevli askerlerin kontrol çalışmalarını denetledi. Ziyaretlerinde askerler ile bir süre sohbet eden Erzincan Valisi Mehmet Makas, tüm askeri personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.


Vali Makas’a İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş eşlik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı