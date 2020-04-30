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Aktüel

Vali Karaloğlu: "Hep birlikte mücadelemiz devam edecek ve inanıyorum ki başaracağız."

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Kalbi ülkesiyle atan, samimiyetle üreten tüm işçi kardeşlerimin ve ailelerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu nice güzel yarınlar diliyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:19:01 -
Vali Karaloğlu: "Hep birlikte mücadelemiz devam edecek ve inanıyorum ki başaracağız."

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Kalbi ülkesiyle atan, samimiyetle üreten tüm işçi kardeşlerimin ve ailelerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu nice güzel yarınlar diliyorum" dedi.


Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Karaloğlu mesajında, "1 Mayıs, emek ve alın teriyle sembolleşmiş önemli bir gündür. Bileğinin hakkını vererek, yüreğinin güzelliğini değere dönüştürenlerin günüdür. Dayanışma ve kardeşliğin güzel bir tezahürüdür. Bu önemli gün ülkemizde, özellikle 1 Mayıs’ın "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edilmesinden sonra, adına ve anlamına yakışır bir şekilde kutlanmaktadır ancak bu yıl, tıpkı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız gibi Korona salgını gölgesinde kutlanacak. İşçilerimizin, üretimin, dayanışmanın önemini, milli birlik ve beraberlik duygusu içerisinde, tek yürek olarak evlerimizden paylaşacağız. Paylaşacağız, paylaşmalıyız çünkü bizler, alın terini kutsal gören, her şeyin üzerinde tutan ve bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu salgın sürecinde, sağlıkçılarımız ve güvenlik güçlerimiz gibi işçi kardeşlerimizin de işlerinin başında olması, mütemadiyen üretime devam etmesi bu mirası daha da güçlendirmiş, zenginleştirmiştir. Bu mirası ilelebet sahipleneceğiz, koruyacağız. Milletçe büyük sıkıntılara göğüs gerdiğimiz bu süreçte pek çok alanda olduğu gibi, emek ve alın teri de yara aldı. Bu yaraları, sağlıkçılarımızın şifa dağıtan elleriyle, güvenlik güçlerimizin uykusuz görmeye devam eden gözleriyle, kamu görevlilerimizin koordinesiyle ve işçi kardeşlerimizin helal alın teriyle saracağız. Birlik ve dayanışma içerisinde emek vererek, hep birlikte bu sıkıntıları aşmanın gayreti içerisindeyiz. Hep birlikte mücadelemiz devam edecek ve inanıyorum ki başaracağız. Bu inançla, kalbi ülkesiyle atan, samimiyetle üreten tüm işçi kardeşlerimin ve ailelerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu nice güzel yarınlar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

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