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Kadın - Aile 'Vali Hanım Çileği' projesi
Kadın - Aile

'Vali Hanım Çileği' projesi

Muğla Valiliği himayesinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve 6 etap boyunca devam eden 1,2 milyon TL bütçe ile yüzlerce aileye gelir kaynağı olan 'Vali Hanım Çileği' projesi Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteği ile devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 09:26:00 -
'Vali Hanım Çileği' projesi

Muğla Valiliği himayesinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve 6 etap boyunca devam eden 1,2 milyon TL bütçe ile yüzlerce aileye gelir kaynağı olan 'Vali Hanım Çileği' projesi Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteği ile devam ediyor.

Muğla Valiliği himayesinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve 6 etap boyunca devam eden 1,2 milyon TL bütçe ile yüzlerce aileye gelir kaynağı olan 'Vali Hanım Çileği' projesi Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteği ile devam ediyor.

6 etap boyunca 400 dekar alanda üretim yapılan projenin 7'inci etabında 250 dekar alanda üretim yapılacak. 85 ailenin faydalanacağı yaklaşık 3 Milyon liralık projenin 2 Milyon 317 bin 500 TL kısmı hibe olarak Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından karşılanıyor. İki yıl boyunca devam edecek projede çilek fidesi, malç, sulama için gerekli sistem, gübre ve ilaç gibi destekler sağlanacak.

Çiftçilerin gelir seviyesini arttıran projenin devamlılığı noktasında gereken desteğin sağlandığını ve projenin kırsal kalkınmada kilit rol oynadığını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla için tarım ve hayvancılığın önemli olduğunu, bu nedenle vatandaş odaklı projelerle çiftçilerimizin refah seviyesinin arttırılması çalışmalarına hız verildiğini söyledi.

Vali Orhan Tavlı, kırsal kalkınmaya destek olmanın yanında turizm sektörüne de katma değer sağlayan, üreticinin yüzünü güldüren projelere destek vermeye devam edileceğini ifade etti.

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