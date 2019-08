Vali Gürel ve il protokolünden Zafer Bayramı mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel ve il protokolü 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladılar.

Karabük Valisi Fuat Gürel, , 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Tarihinin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş Aziz Milletimizin şanlı tarihine altın harflerle yazdırdığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonucunda işgal birliklerinin ülkemizi büyük bir yenilgiyle terk ettiği emsalsiz bir kahramanlık destanının 97. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı milletçe birlik ve dirlik içinde kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletimiz; davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur” sözleriyle özetlediği azmin, kararlılığın, inanç, mücadele, birlik, beraberlik, güven ve diğergamlığın tüm anlamlarıyla değer bulduğu, Bayrak ve Vatan sevgisinin her türlü güçlüğü yendiği, yine Atatürk’ün deyimiyle “Devletimizin ölümsüz yaşayışını taçlandıran” günün adı olan 30 Ağustos ZaferiAziz Milletimizin Büyük ve Güçlü Türkiye yürüyüşünde en büyük ilham kaynaklarından biri olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarihinin en parlak zaferlerinden birini elde eden Aziz Milletimiz bağımsızlığının simgesi,şehit kanlarıyla sulanmış Bayrağını indirmeye, vatanına ve mukaddesatına kastetmeye yeltenenlere aynı ruh ve kararlılıkla sahip çıkmaya her daim hazır olduğunu 15 Temmuz 2016 tarihinde yine tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu gerçek, milletçe büyük hedeflere güçlü adımlarla, üstün azim ve gayretle ilelebet yürüyeceğimizin en önemli göstergesidir.Bu duygu ve düşüncelerle Karabük’lü hemşehrilerimin nezdinde Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlar, başta bu kutlu zaferi bizlere hediye eden Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şanlı tarihimizin her döneminde bu toprakları bize ebedi vatan yapma uğrunda canını feda etmiş Aziz Şehitlerimizi rahmetle anarken, onların aziz emanetlerini ve gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

-Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlanışının 97. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

30 Ağustos’ta elde edilen bu destansı zaferin, hepimizin ortak mirası olduğu söyleyen Başkan Vergili; “Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 97. yılını coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos 1922 tarihi, Türk Ulusunun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Milletimiz, tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla taviz vermemiş bu uğurda her türlü mücadeleyi göze almıştır. Türk milletinin tüm imkânsızlıklara rağmen 30 Ağustos’ta elde ettiği bu destansı zaferle birlikte, hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri de atılmıştır. Zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti de Milletimizin birlik ve beraberliğinin en anlamlı mesajını veren, gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın ışık saçan ülkelerinden biri haline gelmiştir. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 97. yıldönümünde, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygularla; saygıdeğer Karabüklü hemşerilerimizin, aziz Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

-Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Köse mesajında şu görüşlere yer verdi: “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 26 ağustos 1922 tarihinde başlayan 30 Ağustos 1922 tarihinde sonlanan Büyük Taarruz’da vermiş oldukları büyük mücadele sonucunda, ülke topraklarımızı geri almış ve Türk Tarihinde yeni bir dönemi başlatmışlardır. 30 Ağustos, emperyalist güçlerin yurdumuz topraklarını işgal heveslerinin sona erdirildiği ve bağımsızlık temellerinin atıldığı tarihtir. Bu zafer, tam bağımsız anlayış ile birlikte laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin de yolunu açmış, Türk Ulusu gösterdiği özgürlük mücadelesi ile tüm uluslara örnek olmuştur. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı için verilen eşsiz mücadele sonucunda kazanılan bu zaferle tüm dünyaya Türk Milletinin özgürlük ve bağımsızlık duygularının ne kadar güçlü olduğu gösterilmiştir. Bu vesile ile aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor,üzerinde yaşadığımız toprakları bize vatan yapan, bayrağımız altında özgürce yaşamamıza olanak sağlayan ve bu destanı yazan Büyük Önder, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Lideri, Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnet, saygı, rahmet ve özlemle anıyorum.”

-KBÜ Rektörü Refik Polat

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, “30 Ağustos Zafer Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Refik Polat mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadelenin zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan 30 Ağustos Zaferi, milletimizin tarih boyunca var olan bağımsızlık inancının, kahramanlığının, vatan ve bayrak sevgisinin bir göstergesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm İstiklal Mücadelesi Kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı en içten duygularımla kutluyorum."

-AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz

AK Parti İl Başkanı Altınöz, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında,tarih boyunca birçok üstün başarılar kazanmış olan Türk milleti için 30 Ağustos’un, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Türk Milleti’nin tarih boyunca birlik ve beraberliğini yıkmaya teşebbüs eden her türlü girişimi boşa çıkardığını ifade etti. Altınöz mesajında şu ifadelere de yer verdi: “Aziz Milletimizin özgürlüğünü muhafaza uğruna verdiği cansiperhane mücadele sonrasında kazanılan büyük zaferin 97. yıldönümünü idrak etmenin mutluluğunu ve onurunu hep birlikte yaşamaktayız. 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal komutasındaki kahraman ordumuzun kazandığı zafer, kazanılan bir muharebe olmakla kalmamış topraklarımızdaki işgali resmen sonlandırdığı gibi Cumhuriyetimizin de en sağlam temel taşlarından birisi olmuştur. Bugün bizlere düşen, çok zor şartlar altında, büyük fedakarlıkla kazanılan Kurtuluş Savaşı ve bu destansı mücadele ardından kurulan Cumhuriyeti, birlik, beraberliğimizi koruyarak güven ve istikrar ortamı içerisinde gelecek nesillere nakletmektir. Büyük zaferin 97. yıldönümünde tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayram’ını en kalbi duygularla tebrik ederken bu büyük zaferin gururunu bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal’e ve İstiklal Savaşımızın isimsiz kahramanları olmak üzere geçmişten günümüze tüm gazi ve şehitlerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum."