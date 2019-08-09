Vali Gündüzöz’den tayini çıkan kaymakamlara veda yemeği Muş Valisi Doç.

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ataması yapılan kaymakamlarla yemekte buluştu.

Muş Valiliğince düzenlenen veda yemeğine; Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Hasköy Kaymakamı Ahmet Güneri, Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür katıldı. Yemeğin ardından görev yerleri değişen kaymakamlara çeşitli hediyeler takdim eden Vali Gündüzöz, yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Program, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 7 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanan mülki idare amirleri atama kararları kapsamında; Hasköy Kaymakamı Ahmet Güneri Bingöl Karlıova Kaymakamlığına, Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan Çanakkale Ezine Kaymakamlığına, Korkut Kaymakamı Muhammet Eligül Çorum İskilip Kaymakamlığına, Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz Elazığ Vali Yardımcılığına ve Muş Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay ise Konya Sarayönü Kaymakamlığına atanmıştı.

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