Vali Gül'den sel uyarısı!
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara sel uyarısında bulundu.
Uyarısı Meteoroloji tarafından günler öncesinden yapılan yağış İstanbul'da etkisini gösterdi.
Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere şehir sele teslim oldu.
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından şu uyarıyı yaptı:
Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul’umuzun farklı semtlerinde kuvvetli yağış yağmaktadır. Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim.