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Vali Erin Zafer Bayramını kutladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Büyük Taarruz’un 97’inci yıl dönümünde yine teyakkuz halinde olan Türk askerine muzafferiyetler diledi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:56
Vali Erin Zafer Bayramını kutladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Büyük Taarruz’un 97’inci yıl dönümünde yine teyakkuz halinde olan Türk askerine muzafferiyetler diledi.


Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hür ve bağımsız bir millet olmanın birinci şartının özgür vatan toprağı olduğuna değinen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, mesajında, “Bizleri binlerce yıldır bir arada tutan, hür, bağımsız ve daima ileriye bakan bir millet olmamızı sağlayan unsur, milli ruhumuzun canlı kalmasıdır. Birlik, beraberlik, ortak gayelere yönelme, ortak inanç, kültür ve bizi biz yapan değerlerimize bağlı kaldığımız müddetçe, üzerinde yaşadığımız toprak parçası bizim için kutsal olmaya devam edecektir. Hür ve bağımsız bir millet olmanın birinci şartı, özgür vatan toprağıdır. Tarih, bu aziz milletin tüm imkansızlıklara rağmen birlik ve beraberlik içerisinde nice destanlar yazdığına şahittir. Anadolu’ya huzur ve adalet getiren Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan’dan bugüne kadar çok zor süreçler atlatan milletimiz, her zorluğu canı pahasına bertaraf etmeyi başarmış, özgürlük ve bağımsızlığının bedelini kanıyla ödemiştir. Bu mübarek Cuma günü kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu zaferin elde edilmesinde üstün gayretleri olan Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz. Malazgirt’ten Sakarya’ya, Dumlupınar’dan 15 Temmuz’a kadar sayısız kahramanlık destanını kanlarıyla yazan, sınır ötesinde ve terörle mücadelede aynı ulvi amaç için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle yAd ediyor, vatanımız, bayrağımız, milletimiz ve devletimiz için bugün de sınırlarımız ötesinde bulunan ordumuza muzafferiyetler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:56
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