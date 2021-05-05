  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
PSG’den Mohamed Salah bombası
Galatasaraylı Falcao'nun hayatı dizi oluyor
Almanya'da skandal! Mesajı yanlış gönderdi, ifşa oldu
Salih Uçan transferinde flaş gelişme! Beşiktaş atağa geçti
Gündem Vali duyurdu! Bölgeyi şahlandıracak projede sona doğru
Gündem

Vali duyurdu! Bölgeyi şahlandıracak projede sona doğru

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmalarının yüzde 90, üst yapı çalışmalarının yüzde 27 oranında tamamlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 20:00:00 -
Vali duyurdu! Bölgeyi şahlandıracak projede sona doğru

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmalarının yüzde 90, üst yapı çalışmalarının yüzde 27 oranında tamamlandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çeber, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Pazar Kaymakamı Ayhan Terzi ve ilgililerle Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemeler yaptı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şantiye sahasını gezerek çalışmaları yerinde kontrol eden Çeber, havalimanı inşaatında son sürece gelindiğini bildirdi.

İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini anlatan Çeber, "Yıl sonunda hizmete açıp uçaklarımızı indirmiş olacağız. Bugün itibarıyla altyapının yüzde 90'ından fazlasını bitirdik. Yani 100 milyon ton dolgunun 91 milyon tonu bitti. Üst yapıda yüzde 27'lere geldik. Artık binaların siluetleri görünüyor. Teknik detayları incelediğinizde ne kadar büyük bir mühendislik harikası ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve bölge için çok önemli bir yatırımın gerçekleştirildiğini belirten Çeber, havalimanının kentte ticaretin, turizmin, ekonominin ve sosyal hayatın gelişmesine büyük katkı sunacağını vurguladı.

Havalimanına entegre yaptıkları yatırımlarla 2023-2071 hedeflerine en fazla katkı veren illerden biri olmayı hedeflediklerini kaydeden Çeber, şunları kaydetti:

"Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması planlanan havalimanı tamamlandığında 31 bin 350 metrekarelik alanda terminal binası, 448 araç kapasiteli açık otopark, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 300 metre uzunlukta 120 metre genişlikte apron ve toplam 45 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak. Terminal binası dışarıdan bakıldığında Karadeniz ve Rize mimarisini en güzel şekilde yansıtan ahşap ve taş karışımı bir yapıya sahip olacak. Ayrıca Havalimanı kulesi çay bardağı şeklinde olan havalimanında bir de müze yer alacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çorum’da bayram namazı saat kaçta 2021? Çorum Ramazan Bayram namazı saati 2021
Dini Bilgiler

Çorum’da bayram namazı saat kaçta 2021? Çorum Ramazan Bayram namazı saati 2021

Bayram, hem dinimizde hem kültürümüzde olan önemli günlere verilen isimdir. Ramazan ayı sona erdiğinde üç gün boyunca tüm Müslümanlar tarafı..
İBB'de büyük rezillik! Hakim koca ahlaksızlığı ifşa etti
Gündem

İBB'de büyük rezillik! Hakim koca ahlaksızlığı ifşa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde eşine araç tahsil edilmesinden şüphelenen hakim Osman Ala, kendisini belediyedeki daire başkanıyla aldata..
Parlamenter sistemi terk edip Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçtiler
Dünya

Parlamenter sistemi terk edip Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçtiler

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "parlamenter sistem"den "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne" geçişi kapsayan yeni anayasayı onayladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay