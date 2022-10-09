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Gündem Vali doğalgazdan dedi, Ekrem inkar etti! İstanbul'da İETT'den sonra doğalgaz ölümleri başladı
Gündem

Vali doğalgazdan dedi, Ekrem inkar etti! İstanbul'da İETT'den sonra doğalgaz ölümleri başladı

"Her şey çok güzel olacak" sloganı ile İBB Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da, İETT ölümlerinden sonra doğalgaz ölümleri de başladı. Kadıköy'de 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlamanın doğalgazdan kaynaklandığını söylerken, İmamoğlu inkar etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 23:19:00 - 2022-10-09 23:45:37

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Kadıköy’de 3 katlı bir binanın son katında meydana gelen patlamanın doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı açıklandı.

Faciaya ilişkin bilgi paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Twitter hesabından paylaştığı mesajda patlamanın İGDAŞ'ın dağıttığı doğalgaz sızıntısından olduğunu inkar etti.

İmamoğlu, "İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil." ifadelerini kullandı.

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