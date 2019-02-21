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Vali Deniz hastaneleri ziyaret etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz, kısa bir süre önce hizmete giren Şehzadeler ilçesindeki Manisa Şehir Hastanesi ile Yunusemre ilçesindeki Merkez Efendi Devlet Hastanesine giderek hastaları ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:27
Vali Deniz hastaneleri ziyaret etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz, kısa bir süre önce hizmete giren Şehzadeler ilçesindeki Manisa Şehir Hastanesi ile Yunusemre ilçesindeki Merkez Efendi Devlet Hastanesine giderek hastaları ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.


İlk olarak Manisa Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunan Vali Deniz’i burada İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Tokmak, Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka karşıladı.


Burada Çocuk Polikliniğine giden Vali Deniz hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Daha sonra acil servise geçen Vali Deniz, muayene olan hastalarla sohbet ederek biran önce sağlıklarına kavuşmalarını diledi. Yatarak tedavi gören hastaları da ziyaret eden Vali Deniz, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Vali Deniz, Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka’nın makamında Manisa Şehir Hastanesi işleyişi hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar da Manisa Şehir Hastanesinin hizmet kalitesi ve konforundan son derece memnun olduklarını belirterek böyle bir hizmetin sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Merkez Efendi Devlet Hastanesinde inceleme


Vali Deniz Yunusemre ilçesindeki Merkez Efendi Devlet Hastanesinde de ziyaret ve incelemelerde bulundu. Burada Vali Deniz’i Başhekim Vekili Uzm. Dr. Vesile Tuba Balaban Eraz, Hastane Müdürü Halil İbrahim Yavuz Uçar ve diğer yetkililer karşıladı. Vali Deniz, burada polikliniklerde muayene olan hasta ve hasta yakınları ile görüşerek şifa diledi. Daha sonra yatarak tedavi gören hastaları servislerde ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hasta ve hasta yakınları, hastanede kendilerine sunulan hizmetten ve hastane konforundan duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.


Hastaları ziyaretinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Vesile Tuba Balaban Eraz’ın makamına geçen Vali Deniz’e, Başhekim Vekili Eraz hastanenin durumu ve işleyişi hakkında bilgi verdi.


İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Vali Deniz, yakın aralıklarla hizmete alınan her iki hastanenin de fiziki yapısının hastaların hak ettiği konforu sağladığını belirtti. Sağlıktan daha önemli bir şey olmadığını ifade eden Vali Deniz, tüm sağlık personelinin hastaların sağlıklarına kavuşmaları için fedakarca çalıştıklarını belirterek hasta ve hasta yakınlarına güler yüzlü ve şefkatle yaklaşılması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:27
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