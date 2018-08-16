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Vali denetimde fark etti... Çekiç isteyip tek tek kırdı!

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün yeni binasında fayansların altında boşluk olduğunu fark edince, bir çekiç isteyip fayansları kırdı ve yeniden yapılması için talimat verdi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 14:16
Vali denetimde fark etti... Çekiç isteyip tek tek kırdı!

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, mesai saatinin başlamasıyla birlikte kamu kurum ve kuruşlarını denetledi. Personelle bir araya gelen Vali Atik, sorun ve talepleri dinledi. Bu tür denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Atik, "Aniden herhangi bir kuruma giderek çalışmalarını denetleyeceğim, bunu zaman zaman bizzat kendim yapacağım" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün yeni binasında da denetleme yapan Vali Ali Fuat Atik, yürürken, fayansların altında boşluk olduğunu fark etti. Vali Atik, çekiç isteyerek bu fayansları kırdı. Yüklenici firmanın işi düzgün yapmaması nedeniyle fayansları kıran Atik, "Bu fayansların altı boş, işçilik güzel yapılmamış, bakın sizlere kanıtladım. Bir daha geldiğimde bunların onarılmış olmasını ve sağlam yapılmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 14:16
  1. Siirt
  2. Siirt Valisi

YORUM YAZ

  • ENGİN CANENGİN CAN18 dk önce
    VALİ ŞOV YAPMIŞ.SEN ONLARLA İLGİLENİP VAKTİNİ HARCAMA.DAHA DEGERLİ ÖNEMLİ İŞLERLE UGRAŞMALISIN VALİ BEY.
  • YusufYusuf28 dk önce
    Fayansiz altinda biraz bosluk olsa bu ne gibi bir hayati tehlike dogurabilirki. Yapildiktan sonra vali tarafindan kirilip tekrar yapilmasi istenen isin parasi devletten cikiyor.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş16 dk önce
    hangi firma yaptıysa tekrar cezalı olarak yaptırın
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