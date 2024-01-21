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Gündem Vali Davut Gül X'ten çağrı yaptı: Gördüğünüzde 112'yi arayın
Gündem

Vali Davut Gül X'ten çağrı yaptı: Gördüğünüzde 112'yi arayın

Yeniakit Publisher
2024-01-21 22:47:00 -
Vali Davut Gül X'ten çağrı yaptı: Gördüğünüzde 112'yi arayın

Havanın soğuması nedeniyle X hesabında açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, evsizleri görenlerden 112'yi aramalarını istedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da havanın soğuk olduğunu belirterek, vatandaşlardan sokakta gördükleri evsizleri 112'ye bildirmeleri çağrısında bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda İstanbullulara çağrıda bulundu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 5 derece. Bildiğiniz gibi, sokakta kalan kişileri Valiliğimizin koordinasyonunda uygun yerlere yerleştiriyoruz. Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112'ye bildiriniz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." ifadelerini kullandı.

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