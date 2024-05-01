Vali Davut Gül: Geçici rahatsızlık verdiğimiz herkesten çok özür dilerim!

Vali Gül, mesajında önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte, güvenliği sağlayan personele teşekkür etti:

1 Mayıs tedbirleriyle, gözbebeğimiz İstanbul’umuzun zarar görmemesine büyük katkı sağlayan; Başta İçişleri Bakanımız sayın Ali Yerlikaya olmak üzere, mülki idare amirlerimize, emniyet müdürlerimize, jandarma ve sahil güvenlik komutanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize tüm kamu görevlilerine ve Ferasetiyle her zaman dünyaya örnek olan 16 milyon İstanbullu hemşehrimize sonsuz teşekkür ederim.

İstanbul Valisi Davut Gül mesajının devamında, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için aldığımız tedbirlerle ( ulaşım kısıtlaması vb.) geçici rahatsızlık verdiğimiz herkesten çok özür dilerim. Rabbim milletimiz ve devletimizi her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliğinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle aldığı tedbirler kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar tekrar açıldı.

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