0553 313 94 23

Vali Çakacak, Rektör Çomaklı ile birlikte Cumhuriyet Tarihi Müzesini gezdi

Vali Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

06 Eylül 2019 Cuma 11:46
Vali Çakacak, Rektör Çomaklı ile birlikte Cumhuriyet Tarihi Müzesini gezdi

Vali Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile birlikte restorasyonu tamamlanan Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi’ni gezerek yapılan çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.


Köklü bir geçmişe sahip üniversitenin şanlı tarihimizi de yaşatmak adına çalışmalar yaptığını bildiren Rektör Çomaklı, verdiği bilgilerde, "1,5 aylık gibi kısa bir sürede ve az bir maliyetle müzeyi Eskişehir halkına ve Türk milletine kazandırdık. Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve yakın döneme ait unsurlar müzede yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk’e ait özel eşyalar sergileniyor. Bunun yanı sıra karanlık odalarımız var. Birisinde Eskişehirli şehitlerin isimleri, diğer ikisinde de kentin tarihine ilişkin görseller yer alıyor. Müzemizde çok orijinal eserler bulunuyor” dedi.


Müzede yer alan eserleri tek tek inceleyen Vali Çakacak, Türk insanının tarih boyunca tüm dünyaya göstermiş olduğu millet olma bilincini hiçbir kuvvetin bozamayacağını söyledi. Vali Çakacak, verdiği bilgiler için Rektör Çokmaklı’ya ve müze yetkililerine teşekkür etti.


Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş öyküsünü belge, eserler ve animasyonlarla ziyaretçilere yansıtan Cumhuriyet Tarihi Müzesi, 1916 yılında Odunpazarı bölgesinde kuruldu. Odunpazarı ilçesinde 1916’da inşa edilen ve Turan Numune Mektebi olarak kullanılan bina, 23 Nisan 1994’te Anadolu Üniversitesinin hizmetine girerek Cumhuriyet Tarihi Müzesi oldu. 2013 yılından bu yana kapalı olan müze, 1,5 aylık çalışması sonucu yenilenerek tekrar hizmete girdi. "Türk tarihindeki süreklilik" ve "milli devletin doğuşu" temaları üzerine yeni kurgusuyla misafirlerini ağırlayan müzede, Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon ve Grafik Bölümü öğretim üyeleri ile öğrencilerinden oluşan ekip tarafından projeksiyon odaları, yeni görsel ve yeni vitrinler hazırlandı.


Envanterinde 19’uncu yüzyıla ait tabancalar, tüfekler, kılıçlar ve çeşitli madalyalar ile Atatürk’e ait günlük eşyalar, yağlı boya portreler, Türk donanmasının geçmişte kullandığı gemilere ait maketler bulunan müzenin teşhir bölümlerinde ise Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ), Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından geçici olarak alınan bazı eserler bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:46
  1. odunpazarı
  2. sergi
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekmek teknesini uyurken bile bırakmadı
    1. Ekmek teknesini uyurken bile bırakmadı
    2. Kurtuluş coşkusuna avcılar ve..
    3. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    4. Erzurum dış ticaretinde istikrar
    5. Moro İslami Kurtuluş Cephesi..
    6. Özel çocuklara yoga kursu
    7. Ekipler okul çevrelerinde temizlik..
    8. Yeni Zelanda’da yarım tona yakın..
    9. 1. Karesi Kuva-yi Milliye satranç..
    10. Bakan Selçuk, ilköğretim için..
    11. Ölümlü trafik kazasının tutuklu..
    12. Mudanya’nın gurur projesi Türkiye’nin..
    13. Başkale Yarı Olimpik Yüzme Havuzu..
    14. Çevreci Komşu Kart’la 4 milyona doğru
    15. Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam..
    16. Piyasalarda gün ortası
    17. Denizli'de iş kazası: 1 ölü
    18. "Belediye işi şov işi değildir"
    19. Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük..
    20. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    21. İkinci el kitap satarak, sokak..
    22. "Resim ilk defa hayatımda 'ben'..
    23. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    24. Gözlerinden yaş akıncaya kadar acı..
    25. Putin teklif etmişti! Türkiye'den ilk..
    26. İDO'nun sonbahar tarifesi 16 Eylül'de..
    27. "Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun..
    28. Karabük’te uyuşturucu operasyonu
    29. Zonguldaklı sporcu İspanya’da..
    30. Kahramanmaraş'taki silahlı kavga..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim