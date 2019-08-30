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Vali Ayhan ve Başkan Bilgin’den Plevne Marşı

Sivas’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in seslendirdiği “Plevne Marşı” damga vurdu.

30 Ağustos 2019 Cuma 22:11
Vali Ayhan ve Başkan Bilgin’den Plevne Marşı

Sivas’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in seslendirdiği “Plevne Marşı” damga vurdu.



30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Sivas Valiliğince resepsiyon verildi. Valilik ek binasında düzenlenen resepsiyona il protokolünün yanı sıra şehit aileleri, gaziler, çiftçiler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Resepsiyonda Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, eşleri ve bazı protokol üyeleri müzisyenler eşliğinde Plevne Marşı’nı seslendirdi. Marşın seslendirilmesinin ardından konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, bu ülke için canlarını feda eden şehitleri minnetle yad ettiklerini dile getirerek, “Bu milletin bizlere emanet ettiği şehit ailelerimize sağlık, sıhhat afiyetler diliyorum. Gazilerimize sağlıklı huzurlu ömürler diliyorum. Tam 97 yıl önce imkansızlık içerisinde yokluk içerisinde bir millet. Ama bizim millet ki yokluk içerisinde olan millet zor zamanlardabüyük komutanlar büyük yöneticiler, idareciler ortaya çıkarmıştır. Bu millet teşkilatçı bir millettir. Bu millet hiçbir zaman esareti kabul etmeyen bir millettir. 97 yıl öncede aynı anlayışla aynı kararlılıkla ve aynı azimle yokluk içerisinde olan bir millet, imanı, itikatı, milli birlik ve beraberlik içerisinde 97 yıl önce bu ülkenin tekrar Türk yurdu olduğunu ispat ettiler” dedi.



İlk defa 4 Eylül Marşı dinletildi


Vali Ayhan’ın konuşmasının ardından Sivas Kongresi’nin 100. yılı dolayısıyla özel olarak bestelenen “4 Eylül Marşı” ilk defa resepsiyona katılan misafirlere dinletildi. 4 Eylül Marşı misafirler tarafından beğeni ile karşılandı. Resepsiyon pasta kesimiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 22:11
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