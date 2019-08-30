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Vali Arslantaş: “Yenilse de atletini çıkarsa suyunu sıkarak dışarıya çıkan bir ekip istiyoruz”

TFF 3.

30 Ağustos 2019 Cuma 09:30
Vali Arslantaş: “Yenilse de atletini çıkarsa suyunu sıkarak dışarıya çıkan bir ekip istiyoruz”

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele verecek olan Erzincanspor için yeni sezon öncesi birlik ve beraberlik gecesi düzenlendi. Geceye katılan Vali Arslantaş, takımın oldukça genç futbolculardan oluştuğunu ifade ederek, “Yenilse de atletini çıkarsa suyunu sıkarak dışarıya çıkan bir ekip istiyoruz” dedi.


TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele verecek olan Erzincanspor tüm hazırlıklarını tamamladı. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde yeni sezon hazırlıklarını bitirdikten sonra kente gelen Erzincanspor için Ergan Dağı Kayak Merkezinde birlik ve beraberlik gecesi düzenlendi. Sezonun ilk maçı olan Serik maçında başarı elde edildiğinde tüm sezonun başarılı geçeceğine dikkat çeken Vali Ali Arslantaş, “Sezona nasıl başlarsanız öyle devam edersiniz. Serik maçı ile çok ciddi bir giriş yaparsanız öyle devam eder. Yoksa 3 yıldır olduğu gibi olur. Sonra bir seri kazanılıyor 5 maç falan kazanıldığı oluyor bu şekilde bir potaya giriliyor. Daha sonra iki sakatlanma, üç kırmızı kart oluyor yine aşağıya doğru iniyor. Bir defa Türkiye kupasında gruplara kaldı takım bir defada play off’a kaldı” dedi.



“Başarı hikâyelerinizin kahramanları olun”


Futbolcuların güzel anılar biriktirmesi gerektiğini ifade eden Vali Arslantaş, “Endişeniz olmasın üç yıl boyunca futbolcuların hiç birinin alacağı kalmadı. Maddi olarak endişeniz olmasın. Ayrılırken alacaksız ayrılırsınız ve güzel anılar biriktirerek, çocuklarınıza torunlarınıza anlatacağınız bir başarı hikâyesinin kahramanları olarak ayrılmanızı istiyorum” diye konuştu



“Atletin suyunu sıkarak dışarıya çıkan bir takım istiyoruz”


Takımın yaş ortalamasının 25’in altına indiğine vurgu yapan Arslantaş, “Takımın yaş ortalaması 25’in altına inmiş. Bundan dolayı artık yenilse de atletini çıkarsa suyunu sıkarak dışarıya çıkan bir ekip istiyoruz. 30 yaşın üzerinde adam istemiyoruz. Her şeyden önce kardeşlik dostluk ve aile ortamı kurabilirseniz iyi bir takım olacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.



“Kimse yarış içerisinde değil”


Erzincanspor’a maddi manevi desteklerini esirgemediğini belirten Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Erzincanspor deyince hakkı teslim etmek gerekiyor. Valimin bu konudaki gayretleri ve ekonomik kaynağın bulunması da bir sürü emeği var. Böyle değerli bir takımın devamını sağlayan ekonomik ve diğer şeylerde her zaman mutlaka öncülük yaptı. Erzincanspor’un bir ivme kazanabilmesi için bütün maddi ve manevi fedakârlıklarımı ortaya koydular koymaya da devam ediyorlar. Kimsenin bir yarış içerisinde olmadığı kucakladığı ortak paydasının Erzincanspor olduğunu gözlemlemekteyiz. Tüm futbolcu kardeşlerime bu sezonda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



“Erzincanspor sizin omuzlarınızda yükselecek”


Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise, “Erzincanspor’a herkesin verdiği en ufak desteğin bile bizim için önemi var. Hepimiz farkındayız. Erzincanspor sizin omuzlarınızda yükselecek. Hafta sonunda Serik’i yenerek bir galibiyet serisine başlayacağınıza inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.


“Erzincanspor’u Türkiye’de adından söz edilir bir takım haline getirdik”


Erzincanspor için her türlü fedakârlıkları yapacaklarına söz verdiklerini dile getiren ETSO Başkanı Ahmet Tanoğlu, “Ben üç yıl önce bu göreve gelmiştim. İyi niyetle yaptık çok iyi niyetle çalıştık ama bir taraftan hem başarılı hem de başarısız olduk. Başarısız olduk şampiyon yapamadık takımı, başarılı olduk çünkü Türkiye’de adından söz edilir bir takım haline getirdik. Başkanlık sıfatı olması önemli değil başkanmış gibi her türlü fedakârlıkları yapacağımızı söz verdik. Şampiyonluğunuza en çok sevinecek olanlardan birisi ben olurum. Başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Serik’ten 3 puanla döneceğiz”


Erzincanspor Kulüp Başkanı Üzeyir Çalı, bir futbolcuya daha ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Transfer çalışmalarımızı sonlandırmadık. Bir futbolcu daha bakıyorum. Erzurum’da iyi bir çalışma kampı geçirdik. Serik’e gidiyoruz. Serik’te de üç puanla döneceğimize inanıyorum. Takımın içindeki uyumun iyi olduğuna inanıyorum” diye konuştu.



“Belli bir kadroya ulaştık”


Takımın transferleri hakkında bilgiler veren Sportif Direktörü Ümit Öztekin ise, “2019-2020 futbol sezonu Pazar günü Serik’le başlıyor. Kısa dönemde belli bir kadroya ulaştık. 15 futbolcu dış transferle aldı. 8 futbolcu iç transfer, 4 futbolcu da alt yapıdan oyuncumuzla yeni sezona başladık. Bu sezon istediğimiz başarıya ulaşmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.



“Sezonun ilk maçı Serikspor”


Sezonun il maçı Serikspor da üstünlük sağlayacaklarını söyleyen Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, “2019-2020 sezonu için Erzincan’da hazırlıklarımızı tamamladık. Bundan sonraki hazırlıklarımıza Antalya’da devam edeceğiz. Sezonun ilk maçı olan Serik maçının hazırlıklarını da orada tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.


Ergan Dağı Kayak Merkezinde düzenlenen birlik ve beraberlik gecesine Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Akın Levent, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kulüp Başkanı Üzeyir Çalı, Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve gazeteciler katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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