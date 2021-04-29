Vali Ali Yerlikaya'dan tam kapanma açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu akşam Türkiye genelinde saat 19:00 itibarıyla başlayacak olan tam kapanmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, tam kapanma döneminde şehir içinde 21'i jandarma, 284'ü emniyet noktası ve şehir giriş çıkışlarında 4'ü ortak, 9'u jandarma, 17'si emniyet olmak üzere toplam 335 noktada 408 jandarma ve 2905 polisin sürekli görev alacağını söyledi.

Denetimlerin denizde de süreceğini kaydeden Yerlikaya, tam kapanmada İstanbul'da görev alacak personel sayısını açıkladı.

Yerlikaya, 1783 jandarma, 17 bin 254 polis, 127 sahil güvenlik olmak üzere toplamda 19 bin 164 personelin görev başında olacağını belirterek, "Muafiyet belgeleri titizlikle incelenecek ve gerekli şartları taşımayanlara kesinlikle işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.