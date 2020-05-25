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Aktüel

Vali Akbıyık, hasar gören binalarda incelemede bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şiddetli rüzgar nedeniyle şehir merkezinde hasar gören binalarda incelemelerde bulunarak vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 18:46:54 -
Vali Akbıyık, hasar gören binalarda incelemede bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şiddetli rüzgar nedeniyle şehir merkezinde hasar gören binalarda incelemelerde bulunarak vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.


Hakkari’de akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle birçok binanın çatısında hasar meydana gelirken, çatıların altında kalan bazı araçlar ise büyük zarar görmüştü. Vali İdris Akbıyık, şiddetli rüzgar ve fırtınaya bağlı kent merkezinde yaşanan hasarı yerinde inceledi. Bölgede incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, vatandaşlara da ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

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