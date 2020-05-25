  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vali Akbıyık çocukların bayramını kutladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çocukların bayramını kutlayarak şeker ve değişik hediyeler verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 18:19:35 -
Vali Akbıyık çocukların bayramını kutladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çocukların bayramını kutlayarak şeker ve değişik hediyeler verdi.


Vali Akbıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında bayramı evde geçiren çocukları evlerinin önünde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Vali Akbıyık, çocuklara tedbirleri hatırlatarak şeker ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı