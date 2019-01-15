Vali açıkladı! Okullar yarın tatil edildi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 16 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı.

Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrasında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Aksoy, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de Çarşamba günü eğitime ara verildiği, hamileler ile engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı ifade edildi.