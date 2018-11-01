0553 313 94 23
impression

Vali açıkladı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de patlatacaklardı

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin'de yakalanan 250 kg patlayıcıya ilişkin 'Metropolillerde 32 eylem yapılacaktı' dedi.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:57
Vali açıkladı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de patlatacaklardı

Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist ve patlayıcıların ele geçirilmesinin ardından Mardin Valisi açıklama yaptı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman yaptığı açıklamada yakalanan teröristlerin 32 ayrı saldırı planı yaptığını açıkladı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman operasyonla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün çok önemli bir faaliyet gerçekleştirildi''

"Emniyet ve jandarma personelinin yapmış olduğu suç örgütlerine ilişkin faaliyetler ve suçun henüz olmadan önlenmesi; dün akşam çok önemli bir faaliyet gerçekleştirdiği Mardin Emniyet Müdürlüğümüz.

Dün akşam Ceylanpınar Kızıltepe karayolunda 250 kiloya yakın, 247.8 bir patlayıcı arkadaşlarımızın gayretiyle ve operasyonuyla ele geçirildi.

"Metropollerde saldırı planı''

Önemli olan şuydu. Bu patlayıcı ve düzenekler metropol illerde 32 eylem yapılabilecek bir hale de getirilmişti.

Dün akşam kahraman personelimiz yapmış olduğu faaliyetle, metropol illede yaşanacak olan terör faaliyetlerinin önlenmesi, sizler tarafından görülmüş oldu.

Bu 32 eylem milletimizin canını acıtacaktı. Arkadaşlarımız gayret gösteriyorlar."

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 09:57
  1. Mardin Valisi Mustafa Yaman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump: Suudiler bana ihanet etmedi!
    1. Trump: Suudiler bana ihanet etmedi!
    2. Sigortadan sonraki doğum borçlanılır
    3. Cumhur İttifak'ı dağılacak mı?
    4. Birden fazla maaş almak mümkün
    5. Ankara'da FETÖ operasyonu!
    6. Muhtaçlık maaşı kimlere bağlanır?
    7. Araç sahipleri dikkat! 81 ilin..
    8. Bahçeli'den Cumhur İttifakı..
    9. Ahmet Hakan, Sözcü yazarına çaktı:..
    10. Yüreğimiz yansa da cevaplayalım.....
    11. Borsa, piayasaya yatay başladı
    12. Yediemin otoparkından ‘100 aracı..
    13. WhatsApp kullanıcılarına üzücü haber!
    14. Makam Aracı ‘alımına fren’
    15. Taraftar sinirlendi Yanal için..
    16. İhracat rakamında tarihi rekor!
    17. 15 yıl sonra derbide oynamayacak olan..
    18. Petrolün varili fiyatı ne kadar?
    19. Bedelli askerlik başvuru süresi..
    20. Almanya'da büyük hüsran! Yeni tanklar..
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri