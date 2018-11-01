Vali açıkladı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de patlatacaklardı

Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist ve patlayıcıların ele geçirilmesinin ardından Mardin Valisi açıklama yaptı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman yaptığı açıklamada yakalanan teröristlerin 32 ayrı saldırı planı yaptığını açıkladı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman operasyonla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün çok önemli bir faaliyet gerçekleştirildi''

"Emniyet ve jandarma personelinin yapmış olduğu suç örgütlerine ilişkin faaliyetler ve suçun henüz olmadan önlenmesi; dün akşam çok önemli bir faaliyet gerçekleştirdiği Mardin Emniyet Müdürlüğümüz.

Dün akşam Ceylanpınar Kızıltepe karayolunda 250 kiloya yakın, 247.8 bir patlayıcı arkadaşlarımızın gayretiyle ve operasyonuyla ele geçirildi.

"Metropollerde saldırı planı''

Önemli olan şuydu. Bu patlayıcı ve düzenekler metropol illerde 32 eylem yapılabilecek bir hale de getirilmişti.

Dün akşam kahraman personelimiz yapmış olduğu faaliyetle, metropol illede yaşanacak olan terör faaliyetlerinin önlenmesi, sizler tarafından görülmüş oldu.

Bu 32 eylem milletimizin canını acıtacaktı. Arkadaşlarımız gayret gösteriyorlar."