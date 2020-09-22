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Gündem Vali: 17’si ağır, 143 ev hasar gördü
Gündem

Vali: 17’si ağır, 143 ev hasar gördü

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde 17’si ağır olmak üzere 143 evin hasar gördüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 11:12:00 -
Vali: 17’si ağır, 143 ev hasar gördü

Obruk köyünde depremden etkilenen evler ve kurulan çadır alanında incelemelerde bulunan Şimşek, depremden etkilenen vatandaşlar için Türk Kızılay’ın çadır dağıttığını ve ikramlarda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bir taraftan hasar tespit ekiplerimiz evlerdeki hasar durumunu inceledi. Tabii gün ağarınca tablo daha da netleşti. Çok şükür herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok ancak evlerimizde hasarlar var. Yapılan inceleme sonucunda 17’si ağır, 126’sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik. En kısa sürede mağduriyetler giderilecek. Devlet her zaman olduğu gibi vatandaşının yanında. Herkese geçmiş olsun.”

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