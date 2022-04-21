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Spor Valerien Ismael'den, Teixeira kararı!
Spor

Valerien Ismael'den, Teixeira kararı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alex Teixeira ile yola devam etmek istemiyor. Oyuncunun menajeri İstanbul'a çağrılarak kendisine kulüp bulunması istendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 11:15:00 -
Valerien Ismael'den, Teixeira kararı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alex Teixeira ile yola devam etmek istemiyor. Oyuncunun menajeri İstanbul'a çağrılarak kendisine kulüp bulunması istendi.

Beşiktaş'ta perfomansı en çok tartışılan isimlerin başında gelen Alex Teixeira için ayrılık çanları çalmaya başladı.

Bu sezon 24'ü ligde olmak üzere 29 resmi maçta görev almasına karşın sadece 4 gol, 1 asistlik katkı veren Brezilyalı futbolcu son 6 maçta suskun kalırken Giresun deplasmanında, takımın en çok eleştirilen isimlerinin başına geliyordu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sambacı'nın geleceğini görüşmek üzere menajeri İstanbul'a davet edildi.

“Kendine kulüp bul”

Siyah-beyazlı takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Teixeira'nın kaliteli ve teknik özelliklere sahip bir futbolcu olduğunu ancak yeni sezonda koşan, mücadele eden ekip oluşturmayı planlayan Valerien Ismael'in sistemine uymadığını belirterek menajerinden oyuncusuna kulüp bulmasını istediği öğrenildi.

32 yaşındaki futbolcunun menajerinin ise Alex'e Katar, Suudi Arabistan ve Çin'den teklifler geldiğini aktardığı ifade edildi.

Beşiktaş maaş yükünden kurtulacak

Beşiktaş, bedelsiz kadrosuna kattığı ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sambacı'nın ayrılması durumunda hem bonservis kazanacak hem de yıllık 3 milyon euroyu aşan maaş yükünden kurtulmuş olacak. Oluşan kaynak da Ismael'in sistemine uyan bir isim için kullanılacak.

Siyah beyazlı yönetimin yıldız ismin menajerine "Size her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız." dediği belirtildi. Teixeira'nın durumunun en geç haziran ayı içinde kesinleşmesi bekleniyor.

 

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