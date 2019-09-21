Valencia için G.Saray itirafı

Transfer döneminde Aaron Wan-Bissaka'nın İngiliz devi Manchester United'ın yolunu tutmasıyla birlikte takımdan ayrılmaya karar veren ve ülkemiz basınında da adı sıkça Galatasaray ile anılan Antonio Valencia, ülkesi takımlarından LDU Quito'nun yolunu tutmuştu.



34 Yaşındaki oyuncu için girdiği transfer yarışını kazanan LDU Quito'nun yöneticilerinden Estenban Paz, FM isimli radyo kanalına transfer ile ilgili verdiği demeçte, "İngiltere'ye ilk gittiğinde onu havalimanında karşılayan basının, M.United formasıyla geçirdiği son dönemde Antonio Valencia hakkında yazıp çizdikleri çok üzücüydü." İfadelerini kullandı.



"BİZDEN 3 KAT İYİ BİR TEKLİF SUNDULAR"



Esteban Paz ayrıca Galatasaray'ın, Antonio Valencia için kendilerine göre çok daha iyi bir teklif sunduğunu belirtti. ''Galatasaray'ın sunduğu teklif bizim teklifimizin 3 katıydı. Fakat Antonio, ailesiyle birlikte ülkesine dönmek istedi ve bize katıldı.'' dedi.



''VALENCIA'YI TUTMAYA ÇALIŞACAĞIZ''



Antonio Valencia'nın sözleşmesinde bulunan çıkış maddesi ile ilgili de konuşan Paz, "Evet Antonio Valencia'nın sözleşmesinde bir çıkış maddesi bulunuyor ve taraflar bu madde yüzünden kızgınlar. Fakat her ne olursa olsun Antonio Valencia'yı elde tutmaya çalışacağız." Yorumunda bulundu.



Ekvadorlu sağ bek oyuncusu Manchester United ile geçirdiği 10 sezon sonunda 339 maçta forma giyerken; 25 gol atıp, 62'de asist yapmayı başarmıştı. (Sporx)