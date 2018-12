Vakumla doğum ne demek?

Doğum eylemi başladığında, rahim ağzının tam açılmasıyla birlikte; anne adayı ya da bebekten kaynaklanan herhangi bir durumdan dolayı, doğum eyleminin gerçekleşememesi halinde uygulanır. Müdahaleli doğum yöntemi olarak ifade edilebilir.

VAKUMLA DOĞUM UYGULAMASI NE ZAMAN TERCİH EDİLİR?

Annede; Bebeğin vajina çıkışına doğru gelmesiyle birlikte anne adayı, doktorunun yardımı ve doğal bir dürtü ile ıkınmaya başlar. Annenin doğum esnasında yorulmuş ve yıpranmış olmasına veya epidural anesteziye bağlı olarak yeteri kadar ıkınmayıp doğum eylemini tamamlayamıyorsa, vakum uygulaması ile müdahale edilebilmektedir.

Bebeğin ise; Kalp atımının bozulması, kakasını yapması gibi, bebeği sıkıntıya düşürebilecek; acil sezaryene alınmasına engel durum teşkil eden ve 5 dakikanın altında sürede normal doğurtulabilecek hasta grubunda her durumda bu yöntem tercih edilebilmektedir. Her anne adayında ve her bebekte bu sorunların olması, vakumla doğum yönteminin uygulanacağı anlamına gelmez. Bunun için anne ve bebeğin belli bir aşamaya gelmiş olması ve uygun şartları sağlaması gerekmektedir. Başın rahim ağzına inmiş olması, Bebeğin 36. haftasını doldurmuş olması, Rahim ağzının tam açık olması, Su kesesinin açılmış olması gerekmektedir.

VAKUMLA DOĞUMUN YAN ETKİLERİ VE RİSKLERİ NELERDİR?

Bebeğin kafa derisi ve kafatası altında kanama oluşabilir. Kafa derisi altında oluşan kanamalar kısa süreli olup herhangi bir risk oluşturmazlar. Kafatası altında yani "Sefal" dediğimiz bölgede oluşan kanamalar haftalar boyu devam edebilir ve bebeğin kafasının kenarlarında şişlik meydana getirebilir. Fakat bu durumlar herhangi bir komplikasyona neden olmaz. Subgaleal Hemoraji adını verdiğimiz kanama durumu nadir olarak da olsa, kafatası içinde görülebilir ve oldukça ciddi bir durumdur. Bebeklerin vakumlu doğum sonrasında bir süre daha huzursuz olduğu, anne kucağı ile buluştuğunda bu huzursuzluğun kaybolduğu gözlenmiştir. Bu yöntemle doğum yapan annelerin diğer yöntemlere göre, vajinanın veya serviksin zarar görmesine bağlı olarak daha fazla acı ve ağrısı olabilmektedir. Fakat deneyimli, işinde uzman hekim ve ekip ile gerekli tedbir ve önlemler alındığında bu durumlar azaltılabilmekte ya da tamamen yok edilebilmektedir. Sonuç olarak bakıldığında, bizler için önemli olan doğumun şekli değil, doğum sonunda sağlıklı bir anne ve sağlıklı bebekler dünyaya getirmek ve anne kucağına teslim etmektir. Sizlerden de beklentimiz hem kendinize hem de sizin için en iyisini düşünen hekiminize güvenmenizdir.