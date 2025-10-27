Gaziantep'teki "Namaz Çalıştayı"nda konuşan Prof. Dr. Şemsettin Dursun, "Evde ailecek cemaatle namaz kılmaya özen gösterelim. Namaz merkezli bir hayatı inşa ederek vaktimizi namazla disipline edelim." dedi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı, bu yıl 7'ncisini düzenlediği "Namaz Çalıştayı"nı Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi Şahveli Salonu'nda gerçekleştirdi.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, açılış ve selamlama konuşmaları ile devam etti.

Ardından ilk oturuma geçildi. Moderatörlüğünü Ökkeş Korkmaz'ın yaptığı oturumda 3 konuşmacı sunumlarını gerçekleştirdi.

İkinci oturumun moderatörlüğünü ise Harun Aktaş yaptı. Bu oturumda Prof. Dr. Şemsettin Dursun, ailede namazın önemini anlatan bir sunum yaptı.

Dursun, "Aile, karşılıklı birbirine muhtaç olan, birbirine dayanan ve güvenen yuvadır. Namazlarımızı ailece, cemaatle kıldığımız zaman onun zevkini, tadını, ruhunu ayrı anlarız. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımız zaman aslında aile, toplumun özüdür, özetidir. Aynı zamanda aile bir kaynaktır. Eğer bu kaynak kurursa insanlık da kurur. Eğer bu kaynak bulanırsa insanlık da bulanır ve çözülme başlar. Nitekim şu anda birçok ailede çözülmeler vardır." dedi.

Çocukları İslami değerlerden yoksun olan ailelerin şu anda zor durumda olduğunu söyleyen Dursun, "Dolayısıyla aile hayatımızı dolu dolu yaşamak durumundayız. 'Çocuklarımızın ayağına batan dikenler ya bizim ektiklerimizdendir ya da biçmediklerimizdendir.' Bu sözün muhatabı öğretmenler yani bizler ve ailelerdir. Dolayısıyla mazeret söz konusu olamaz. Çocuklarımıza gözümüz gibi bakmak, maddi ve manevi yönde yetişmeleri noktasında çaba sarf etmek durumundayız. Günde beş vakit namaz kılmak, akıllı ve buluğ çağına eren kadın, erkek her Müslüman için farzdır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, 'Aile fertlerine namazı emret, kendin de bunda kararlı ol' buyuruyor. Müslüman, şefkat ve merhametle, tatlı dil ve güler yüzle namazı ailesine sevdirmek durumundadır." diye konuştu.

Dursun, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere 'namaz dinimizin direği, gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru ve cennetimizin anahtarıdır.' İhlas, samimiyet huşu ile namazlarımızı camide, cemaatle, evde de ailecek cemaatle kılmaya özen gösterirsek, camilerimizin manevi ikliminden ve hanemizdeki namazın hazzından ve tadından nasibimizi almış oluruz. Namaz, merkezli bir hayatı inşa ederek vaktimizi namazla disipline edelim. Namazımızı kıldığımız zaman ailecek kılarsak eminim çok istifade ederiz."

