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Gündem Vakko imzalı millî kıyafete ağır eleştiri
Gündem

Vakko imzalı millî kıyafete ağır eleştiri

Yeniakit Publisher
2024-07-29 12:49:00 -
Vakko imzalı millî kıyafete ağır eleştiri

Yahudi kökenli Vitali Hakko’nun kurduğu Vakko’nun Olimpiyat Milli Takımı için İsrail bayrağının renklerini taşıyan kıyafetler tasarlaması tepki çekti. Yahudi toplama kampı çizgilerini de içeren kıyafetler için “Estetikten yoksun” yorumu yapıldı.

HABER MERKEZİ

Yahudi kökenli Vitali Hakko’nun kurduğu Vakko’nun Olimpiyat Milli Takımı için İsrail bayrağının renklerini taşıyan kıyafetler tasarlaması tepki çekti. Yahudi toplama kampı çizgilerini de içeren kıyafetler için ayrıca “estetikten yoksun” yorumu yapıldı. Giyim markası Vakko’nun Paris’te 102 sporcuyla 18 dalda mücadele edecek Türkiye Olimpiyat Milli Takımı için tasarladığı kıyafetler tartışmalara yol açtı. Markanın İsrail bayrağının renklerini ve Yahudi toplama kampı çizgilerini ihtiva eden kıyafetleri hem tepki topladı hem de beğenilmedi. Tel Aviv yönetiminin Gazze’yi yerle bir ettiği ortamda Yahudi sermayeli Vakko’nun böyle bir tasarıma imza atması öfkeyle karşılandı.

Türkiye Olimpiyat Komitesi uyuyor

Türkiye Milli Olimpiyat Takımı, Sen Nehri’nde yapılan olimpiyat açılış seremonisinde polemiklere neden olan kıyafetlerle katıldı. Yahudi Vakko tarafından tasarlanan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin onayından geçen kıyafetler vasat bulundu ve pijamaya benzetildi. Tasarımda “Yahudi soykırımı” sürecinde Nazi kamplarında giydirilen kıyafetlerden ilham alındığı belirtildi. Hiçbir etnik ve yöresel objenin yer almadığı millilerimizin kıyafetlerine yergi yağdı. Türkiye’nin meşhur kumaşları, tarihi desenleri ve motiflerine kıyafetlerde yer verilmemesi de dikkat çekti.

Türkiye'ye ayar vermek için mi yapıldı

Skandala tepki yağarken, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, “Olimpiyatlar için Paris’e giden sporcularımıza giydirilen kıyafetler Yahudi toplama kampı çizgileri ve İsrail bayrağı renklerini içermektedir. Bu ayıbı anlatmaya kelimeler yetmez. İhmal varsa kötü, kasıt varsa vay halimize. Olimpiyat oyunları gibi yarışmalarda renklerimiz kırmızı beyaz olmalıdır” ifadelerini kullandı. Bu arada Malezya, Moğolistan, Sri Lanka gibi ülkelerin sporcularının kıyafeti ise yöresel dizaynıyla adeta örnek oldu. Filistin’i temsil eden takım ise İsrail uçaklarının attığı bombalara işaret eden elbiselerle seremonide yer aldı.
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Askan

Allah Yahudi'nin pis dibini yalayanların bin türlü belasını versin
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