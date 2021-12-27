Vakit ve nakit tasarrufu sağlayan Ilgaz Tüneli ekonomiye 250 milyon lira kazandırdı

Kış aylarında kar ve sisi eksik olmayan Ilgaz Dağı, 5 yıl önce açılan "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli" ile sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkarken, ekonomiye de yaklaşık 250 milyon lira kazandırdı.

Yüksekliği 1875 metre olan Ilgaz Dağı'nda, özellikle kış aylarında büyük zorluklar yaşayan sürücüler, son 5 yıldır "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" sözleri ile şarkılara konu olan Ilgaz'dan konforlu geçiş imkanı buluyor.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 26 Aralık 2016'da açılan, giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde projelendirilen tünelle 16,8 kilometrelik Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu, 5,4 kilometre kısalarak 11,4 kilometreye indi. Yaklaşık 37 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunun geçiş süresi de ortalama 7 dakikaya düştü.