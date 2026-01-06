  • İSTANBUL
Eğitim

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden öğrencilere müjde: Burs desteği arttı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden öğrencilere müjde: Burs desteği arttı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine geri ödemesiz burs desteğinin 1250 TL'den 1750 TL'ye, üniversite öğrencilerine 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:  "İhtiyaç sahibi öğrencilerimize sağlanan geri ödemesiz burs tutarları artırıldı. Bu kapsamda, 2026 yılı ocak ayı itibarıyla; ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 40 bin öğrencimize verilen burs desteğimiz 1250 TL’den 1750 TL’ye yükseltildi."

"10 bin yükseköğrenim öğrencimize sağlanan burs desteğimiz ise 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı. Vakıf medeniyetimizin özünde yer alan paylaşma ve dayanışma anlayışıyla, öğrencilerimizin eğitim yolculuğuna katkı sunmayı sürdürüyoruz."

