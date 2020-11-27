  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Vakıfbank’tan yenileme rekoru
Ekonomi

Vakıfbank’tan yenileme rekoru

VakıfBank, toplam 660 milyon dolar tutarındaki yılın ikinci sendikasyon kredisini de başarıyla temin ederek, rakip bankalar arasında yenileme oranını yüzde 100 seviyesinin üzerinde gerçekleştiren tek banka oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 08:52:00 -
Vakıfbank’tan yenileme rekoru

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, gerçekleştirilen işlemin, olağanüstü dönemlerde bile milli ekonomiye ve Türk bankalarına duyulan güvenin bir göstergesi niteliğinde olduğunu belirtti. Üstünsalih, “Böylesi zorlu bir yılın sonlarına yaklaşırken bir yandan tüm müşterilerimize kesintisiz desteğimizi sürdürmeye, diğer yandan da uluslararası piyasalardan ülkemize yeni kaynak getirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. “Hatırlanacağı gibi yılın ilk yarısında rakip bankalar arasındaki en yüksek sendikasyon kredisi yenileme oranını elde etmiştik.” değerlendirmesinde bulunan kullanan Üstünsalih, şunları kaydetti:

“Güçlü muhabir ağımız ve muhabir bankalarımızla sürdürdüğümüz uzun soluklu ilişkilerimizin bir yansıması olarak, şimdi de 4 kıtadan 27 uluslararası bankanın katkılarıyla toplam 660 milyon dolar tutarındaki yılın ikinci sendikasyon kredisini de başarıyla temin ettik. Böylece rakip bankalar arasında yenileme oranını yüzde 100 seviyesinin üzerinde gerçekleştiren tek banka olduk. Yenileme oranı yüzde 100’ün üzerindeki tek bankayız. Böylelikle toplam sendikasyon kredi bakiyemiz 1,7 milyar dolar seviyesine ulaştı.” Bu yılı yurtdışından en çok kaynak getiren Türk bankası konumunda olduklarının altını çizen Üstünsalih, son sendikasyon işlemiyle birlikte yılbaşından itibaren çeşitli yapılar altında yurtdışından Türkiye ekonomisine sağlanan kaynağın 3,9 milyar dolara ulaştığını aktardı. Üstünsalih, her alanda olduğu gibi uluslararası fonlama tarafında da yenilikleri ve fırsatları yakından takip ederek alternatifler üzerinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerine dikkat çekerek, “Toplam 12 milyar dolar tutarındaki uluslararası fonlamamızla bu alandaki öncü ve aktif konumumuzu koruyarak milli ekonomimize her anlamda katkı sağlamaya devam edeceğiz’’ yorumunda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bana istihbarat geldi' diyerek paylaştı! Gökçek'ten flaş iddia
Gündem

'Bana istihbarat geldi' diyerek paylaştı! Gökçek'ten flaş iddia

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taksi ısrarı, akıllara 'işin içinde peşkeş mi var?' iddialarını getirmişti. Ankara eski Büyükşehir Bel..
Bakan Soylu duyurdu: Elimizde belgeler var
Gündem

Bakan Soylu duyurdu: Elimizde belgeler var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Osman Şiban'ın teröristlere yardım ve yataklık yaptığına dair belgeler elimizde var" dedi.

BAE'den Türkiye itirafı! Çalıştıkları 3 ülkeyi açıkladılar
Dünya

BAE'den Türkiye itirafı! Çalıştıkları 3 ülkeyi açıkladılar

Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'ye karşı faaliyetlerde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enve..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay