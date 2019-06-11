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VakıfBank'ta teknik ekibe takviye

- İspanyol Cesar Hernandez Gonzalez, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti'nin yardımcılığına getirildi

11 Haziran 2019 Salı 16:24
VakıfBank'ta teknik ekibe takviye


İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti'nin yardımcılığına İspanyol Cesar Hernandez Gonzalez getirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geride kalan sezonda İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci'de yardımcı antrenör olarak çalışan Cesar Hernandez Gonzalez'le anlaşmaya varıldı. 42 yaşındaki İspanyol antrenör, gelecek sezon başantrenör Giovanni Guidetti'nin yardımcısı olarak görev alacak.

Açıklamada, "Gonzalez'e 'VakıfBank'a hoş geldin' diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'mızda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ekibine yapılan takviyeyle ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen Guidetti, şunları kaydetti:

"Cesar pek çok ülkede görev yapmış alanında çok tecrübeli ve yüksek bilgi birikiminin yanı sıra işini tutkuyla yapan bir isim. Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil eden ve üst üste uluslararası başarılar kazanan VakıfBank'ın kültürüne uygun olarak biz tüm tecrübelerden faydalanmak ve her zaman bilgimizin üzerine koymak için çalışıyoruz. A takımdan altyapıya, alanında dünyanın en iyileri olan çok önemli Türk ve yabancı antrenörlerle çalışıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Cesar'ın da takıma, farklı ülkelerden edindiği önemli tecrübeleri aktaracağına inanıyorum."

Gonzalez, 2001 yılında başladığı antrenörlük kariyerinde birçok takımda başantrenör, yardımcı antrenör ve kondisyoner olarak görev yaptı.

Bir dönem İspanya Kadın Milli Takımı'nda da çalışan Gonzalez, halen Güney Kore Kadın Voleybol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev alıyor.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:24
  1. Cesar Hernandez Gonzalez
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