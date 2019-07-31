VakıfBank'ın şampiyon kızları





ANKARA (AA) - NURİ AYDIN - Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 16 Yaş Altı Milli Takımı kadrosunda yer alan Ege Melisa Bükmen ve Ayşe Nazlı Güvener, kariyerini VakıfBank Voleybol Takımı'nın altyapısında sürdürüyor.

Elde ettikleri önemli başarının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ankaralı smaçörler, emeklerinin karşılıklarını aldıklarını söyledi.

VakıfBank altyapısında oynayan Ege Melisa Bükmen, genç yaşta Türkiye için bir şeyler başarabilmenin gurur verici olduğunu anlattı.

Milli voleybolcu Ege, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında ilk sırada yer aldıklarını aktararak, "Çok çalıştık. Emeğimizin karşılığını çok güzel bir şekilde aldık. Bunun için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kariyeri için hedefler belirlediğini ifade eden Ege, "Bundan sonra A Milli Takım'a yükselmeyi diliyorum. Takım olarak hedefimiz her zaman şampiyon olmak." diye konuştu.

Ankaralı genç smaçör, takım olarak kendilerine inandıklarını vurgulayarak, "Tabii ki olimpiyatlarda da şampiyon olmak isteriz. Sürekli bunun için çalışacağız. Psikolojik olarak da kendimizi hazırlayacağız. Sıkı çalıştığımız sürece şampiyonlukların geleceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sporun eğitim hayatına olumlu katkısının olduğuna işaret eden milli voleybolcu Ege Melisa Bükmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Okul hayatımıza önem veriyoruz. Çünkü hem okulun hem de sporun birlikte gitmesi gerekir. Onun dışında müzikle uğraşıyorum ve keman çalıyorum. Farklı şeylerle uğraşmak hoşuma gidiyor ama tabii ki spora daha çok önem veriyoruz. Spor yaşamım eğitimimi olumlu yönde etkiliyor. Spor yapmasaydım belki bu kadar çok öz güvenli olmazdım. Bu kadar da arkadaşım olmazdı. İyi ki spor yapıyorum ve voleybol oynuyorum."





- "Emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum"





Ayşe Nazlı Güvener ise elde ettikleri önemli başarılar öncesinde müsabakalara iyi hazırlandıklarını söyledi.

Milli forma altında uluslara şampiyonalarda başarılı olduklarını anlatan Ayşe Nazlı, şunları kaydetti:

"Başarımızdan dolayı çok mutluyum. Önce Balkan şampiyonu, ardından da Avrupa şampiyonu olduk. Gerçekten çok çalıştık ve emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum."



