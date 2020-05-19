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Spor

VakıfBank Spor Kulübü’nden 19 Mayıs kutlaması

VakıfBank Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı hazırladığı özel video ile kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:28:01 -
VakıfBank Spor Kulübü’nden 19 Mayıs kutlaması

VakıfBank Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı hazırladığı özel video ile kutladı.


Kulüpten yayımlanan kutlama mesajında, "Bugün ülkemizi dünyada başarılarımızla temsil ediyorsak eğer, Mustafa Kemal Atatürk’ün 101. yıl önce açtığı yolda, gösterdiği hedefe yürüdüğümüz içindir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!" denildi.

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