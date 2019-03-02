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Vakıfbank Sözleşmeli Personel Alımı 2019 başvurular ne zaman?

Vakıfbank tarafından yeni bir personel alım ilanı yayımlandı.İlanda özel ve genel başvuru şartları yer alıyorken ayrıca başvuru süresi de belirtildi. Peki Vakıfbank Sözleşmeli Personel Alımı için başvurular ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

02 Mart 2019 Cumartesi 21:45
Vakıfbank Sözleşmeli Personel Alımı 2019 başvurular ne zaman?

Vakıfbank tarafından yeni bir personel alım ilanı yayımlandı.İlanda özel ve genel başvuru şartları yer alıyorken ayrıca başvuru süresi de belirtildi. Peki Vakıfbank Sözleşmeli Personel Alımı için başvurular ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve kamu hizmetlerinden yasaklı olmamaları zorunlu.

Vakıfbank Sözleşmeli Personel Alımı 2019 başvurular ne zaman?

Adayların başvuru yapabilmesi için öncelikle sınav giriş ücretini (50 TL) yatırmaları gerekmektedir ve başvuru tarihi ise 25.02.2019 Pazartesi günü saat 10.00 ile 15.03.2019 Cuma günü saat 17.00 olarak açıklandı.

 

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 21:45
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