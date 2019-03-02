Vakıfbank Sözleşmeli Personel Alımı 2019 başvuru şartları neler?

Vakıfbank tarafından yeni bir personel alım ilanı yayımlandı.İlanda özel ve genel başvuru şartları da yer alıyor. Peki Vakıfbank Sözleşmeli Personel Alımı için istenilen şartlar neler? İşte ayrıntılar...

Başvuru şartları neler?

Yayımlanan ilana başvuru yapacak adaylardan talep edilen genel şartlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve kamu hizmetlerinden yasaklı olmamaları zorunlu.

Bunların yanı sıra başvuru yapacak adayların Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamaları zorunlu olarak açıklandı...

Adayların başka bir kurumda çalışma zorunluluğu olmaması gerekiyor ve en az 4 yıl eğitm veren üniversite bölümleri;

Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi(İktisat), Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri,

Hukuk Fakülteleri veya Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümleri,

Fen Edebiyat Fakültelerinin İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik Bölümleri ile Mimarlık Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, İnşaat, Makine, Makine ve İmalat, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği bölümleri mezunları olması zorunlu.

Bunun yanı sıra yetkili makamlarca bunlara eşdeğerliği tespit edilmiş yabancı öğretim kurumları mezunları veya 31.07.2019 tarihi itibarıyla mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmaları gerekmektedir.

Başvuru yapacak adayların adayların 28.04.1991 ve sonraki bir tarihte doğmuş olmaları zorunlu ve erkek adayların askerlik görevini yapmış veya tecilli ile muaf olmaları zorunlu.