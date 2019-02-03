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VakıfBank, İtalyan Chiara Di Iulio'yu transfer etti

03 Şubat 2019 Pazar 16:29
VakıfBank, İtalyan Chiara Di Iulio'yu transfer etti


İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan smaçör Chiara Di Iulio'yu kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya temsilcisi Lardini Filottrano'da forma giyen Di Iulio ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde İtalya'da lig ve kupa şampiyonlukları olan 1,85 metre boyundaki 33 yaşındaki oyuncunun bir CEV Şampiyonlar Ligi, iki CEV Kupası ve bir de Challenge Kupası zaferi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 16:29
  1. Chiara Di Iulio
  2. Lardini Filottrano
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  5. Voleybol

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