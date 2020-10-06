Vakıfbank internet bankacılığı ile internetin olduğu her yerde, Vakıfbank şubeleri üzerinden yapılan tüm işlemleri Vakıfbank internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Vakıfbank internet bankacılığı işlem listesi üzerinden günün her saati istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Vakıfbank hesaplarım

Vakıfbank hesaplarım menüsü üzerinden vadeli hesaplar ve vadesiz hesapları açma, yönetme, vadesiz hesaplardan para çekme, para yatırma, EFT gönderme ve EFT havale alma işlemlerini yapabilirsiniz.

Vakıfbank altın hesabı

Vakıfbank üzerinden altın hesabı açabileceğiniz gibi altın alış ve satışı da yapabilirsiniz.

Vakıfbank para transferleri

Vakıfbank internet bankacılığı ile hesaplar arasında para transferi yapılabileceği gibi hesaba havale, isme havale, Vakıf yatırım hesabına havale, düzenli havale talimatı, havale talimatı görüntüleme ve havale talimatı iptal işleminin yanında Hesaba EFT, isme EFT, kredi Kartına EFT, düzenli EFT talimatı, EFT talimat görüntüleme/iptal işlemi yapılmakta.

Vakıfbank internet bankacılığı şifre alma

Vakıfbank internet bankacılığı kullanmak atık oldukça basit. Vakıfbank internet bankacılığı kullanmak için şifre alma, bloke açma; Mobil Bankacılık/Cep İmza uygulamalarını bir tıkla yapabilirsiniz. Vakıfbank internet bankacılığı şifre almak için ilk yapmanız gereken Vakıfbank internet sitesi üzerinde şifre al sekmesine tıklamak olacaktır. Vakıfbank internet bankacılığı şifresi almak için tıklayınız.