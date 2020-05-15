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Spor

VakıfBank, Ebrar Karakurt’un THY Spor Kulübü’ne kiralandığını açıkladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Ebrar Karakurt, önümüzdeki sezon Türk Hava Yolları Spor Kulübü’nde kiralık olarak forma giyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:25:11 -
VakıfBank, Ebrar Karakurt’un THY Spor Kulübü’ne kiralandığını açıkladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Ebrar Karakurt, önümüzdeki sezon Türk Hava Yolları Spor Kulübü’nde kiralık olarak forma giyeceğini açıkladı.


VakıfBank’tan milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un transferi ile ilgili yapılan açıklamada, "12 yaşında kulübümüz altyapısına kazandırılan ve 2018-2019 sezonundan bu yana VakıfBank Kadın Voleybol A Takımımızın formasını giyen Ebrar Karakurt, önümüzdeki sezon Türk Hava Yolları Spor Kulübü’nde kiralık olarak forma giyecektir. VakıfBank Spor Kulübü olarak altyapımızdan yetişen sporcumuz Ebrar Karakurt’a 2020-2021 sezonunda Türk Hava Yolları Spor Kulübü formasıyla başarılar dileriz" denildi.



Ebrar Karakurt kimdir?


17 Ocak 2000 doğumlu olan Ebrar Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2000 doğumlu smaçör, 2017-2018 sezonunda A Takım’la birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı’na yükselen Ebrar Karakurt, 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı.


U23 Türk Milli Takımı’yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı’yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası’nda ’En İyi Smaçör’ ödülünün sahibi oldu. 2000 doğumlu smaçör, A Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Miletler Ligi ve 2019 Kadın Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı. Ayrıca Ebrar Karakurt, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri’nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan Filenin Sultanları’nın kadrosunda yer aldı.

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