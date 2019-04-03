0553 313 94 23

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final’de avantaj peşinde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Igor Gorgonzola Novara’yla yarın saat 19.

03 Nisan 2019 Çarşamba 15:04
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final’de avantaj peşinde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Igor Gorgonzola Novara’yla yarın saat 19.00’da VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, 10 Nisan Çarşamba günü İtalya’da oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor.


2019 CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı yarın saat 19.00’da VakıfBank Spor Sarayı’nda İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara’yla mücadele edecek. Evinde son 13 CEV Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan sarı-siyahlılar, 10 Nisan Çarşamba günü İtalya’da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor.


Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Kaptan Melis Gürkaynak, "Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde Dinamo Moskova’yla oynadığımız çok zorlu iki maçın ardından yarı finale yükseldik. Şimdi Novara’yla çok önemli maçlar oynayacağız. Takım olarak Novara maçına konsantre olmuş durumdayız. Sultanlar Ligi’nde de yarı finalde mücadele edeceğiz. Hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Sultanlar Ligi’nde finale çıkmayı hedefliyoruz" dedi.


Altyapıdan yetişen Buket Gülübay ise, "Normal sezon bizim için çok tempolu geçti. Şu anda en önemli döneme girdik. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Sultanlar Ligi’nde yarı finaldeyiz. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Novara’yla karşılaşacağız. Çeyrek finalde oynadığımız Dinamo Moskova maçlarımız çok zorlu geçti. İlk maçı deplasmanda kaybetmiştik. Ama ikinci maça o kadar iyi hazırlandık ki; kolay gibi gözükse de zor bir maçı kazanarak yarı finale çıktık. Novara maçına da çok iyi hazırlandık. Çok zorlu iki maç oynayacağız" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 15:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu'da FETÖ'ye baskın: 5 gözaltı
    1. Ordu'da FETÖ'ye baskın: 5 gözaltı
    2. Türk dünyasına özel derginin..
    3. Son dakika aday oldu, 3 erkeği geride..
    4. Erzincan’da MHP’li Başkan Bekir Aksun..
    5. Mardin’de ‘İşbaşı Eğitimi Programı’..
    6. İş bırakan hekimler sağlıkta şiddeti..
    7. S-400'ün ilk parçaları Türkiye'ye geldi
    8. "Enflasyonda hedeflenen rakamlara..
    9. Kaset komplosu davası
    10. Lider Başakşehir, Konyaspor mesaisine..
    11. Atatürk Üniversitesi, Uluslararası..
    12. Başkan Çerçi çiçeklerle karşılandı
    13. Siirt'te karbonmonoksit zehirlenmesi
    14. Kızına yapılan tacizi şikayet etti,..
    15. Ordu'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
    16. Petrol Ofisi, U12 İzmir Cup'ta..
    17. 8. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali..
    18. İBB'de çalışan CHP'lilerden provokasyon
    19. Gürsel Tekin: Yüzde 2-3 çalma payını..
    20. FETÖ'cü eski Danıştay üyesine hapis..
    21. Gayrimenkul sektöründe İstanbul..
    22. AK Parti Van’da 5 ilçede seçim..
    23. Bakan Akar: "Kuzey Makedonya’nın..
    24. Samsun TSO’dan “E-ticaret ve Dijital..
    25. Nar Tanem Oyunevi büyük ilgi görüyor
    26. Kahramanmaraş’ta sağanak yağış..
    27. Ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti
    28. Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 5..
    29. Terör örgütünden kaçan 2’si kadın, 5..
    30. Sağlıkta ’Şiddete yeter’ diyerek iş..
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    İBB’nin gerçek başkanı ağırlığını koydu! Sahtekar başkana şok
    İBB’nin gerçek başkanı ağırlığını koydu! Sahtekar başkana şok
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”