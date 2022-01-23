Vakıf taşınmazları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre idarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, yıllık ortalama Türkiye istatistik Kurumu Başkanlığınca belirlenen 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.maddesi gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 02.02.2022 tarih ve saat 14:00’de Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünde Paşabey Mahallesi, Arapşeyh Caddesi. No:37 adresindeki ihale salonunda yapılacak. İhaleye katılanlar taşınmazları görerek ihaleye girmiş sayılır. İhaleden sonra yapılacak tadilatlar ve tüm masraflar ilgili kiracıya aittir.Resmi Kurumlardan alınacak izin ve belgeler İhaleye alan kiracıya aittir.

Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı Geçici ve ek teminatlar Sivas Vakıf Katılım Bankasındaki TR190021000000200005800001 IBAN numaralı Bölge Müdürlüğü hesabına yatırmaları gerekiyor.

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