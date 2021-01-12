Vakıf Katılım’dan ‘Öyküleriyle Esnaf ve Ticaret Deyimleri’

Vakıf Katılım, Esnaf ve Sanatkârlar Derneği iş birliği ile, esnafla, ticaretle ve iş hayatıyla alakalı Türk Anonim Edebiyatı’nın deyimleri ve özlü sözlerinden bazılarını derleyip, hikâyeleriyle birlikte ‘Öyküleriyle Esnaf ve Ticaret Deyimleri’ kitabında bir araya getirdi.

Vakıf Katılım’ın web sitesi üzerinden de erişime açık olan, ‘Öyküleriyle Esnaf ve Ticaret Deyimleri’ kitabı ile esnafların, sanatkârların aynı zamanda iş dünyasının değerlerinin bilinmesine ve sonraki kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak hedefleniyor.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Gündelik hayatta içerdiği anlamın farkında olmasak da sıklıkla kullandığımız deyimlerin aslında hangi anlamı ihtiva ettiğinin ve çıkış kaynağının ne olduğunun kitap dostlarının bilgi dünyasında yerini alması temennisiyle ‘Öyküleriyle Esnaf ve Ticaret Deyimleri’ kitabını oluşturduk.

Dünden bugüne farklı kuşakları buluşturarak, yeni nesle kaynaklık edeceğine, aynı zamanda kuşaklar arasında bir köprü kuracağına inandığımız referans niteliği taşıyan bu eserimizin hazırlanmasında ve yayımlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.